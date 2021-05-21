性格隱忍的人大多很會控制自己的情緒，總給人內斂又堅強的印象，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、水瓶座及魔羯座的人一旦越生氣就會越沉默，他們在心情煩躁時，完全沒有興趣與人溝通或交流，反而習慣安安靜靜獨處，用時間來慢慢沉澱內心的負面情緒。

▍1.雙魚座

雙魚座個性敏感細膩，不會輕易把自己的心思或變化不定的情緒展現在人前，越是在自己心情差的時候，雙魚座就越不愛理人，即便受傷或受委屈，也不喜歡和誰吵鬧和發飆。因此，就算心情再差，他們也不會把自己的心情演變成對別人發脾氣的藉口，反倒會變得更安靜。對雙魚座而言，心情煩躁時完全不會想與人溝通交流，一旦惹到他們，忽視你的時間長短取決於彼此之間的爭吵嚴重的程度而定。若你不懂得主動退讓，他們勢必有足夠的耐性一直冷戰。

▍2.水瓶座

水瓶座其實很能控制自己的情緒，即便有再多的不開心，他們都會選擇一個人默默消化，不會影響到旁人的心情。對水瓶座而言，內心的負能量會讓自己無暇顧及別人，所以心情越差的時候，他們就越是不喜歡與別人交流和溝通，反而習慣安安靜靜獨處，用時間來慢慢消化內心的負面情緒。一旦遇上心煩氣躁的時候，水瓶座在表面上的態度就會更加冷淡，只要別人不找他說話，水瓶座就不會理任何人，​​就算遇到極其負面的事情，他們也不會表現出傷心，只會自己冷靜下來慢慢度過，不愛跟人訴苦。

▍3.摩羯座

摩羯座屬於是比較能隱忍的類型，即便有了負面情緒，摩羯座往往會選擇獨自承受，而不會宣洩出去。摩羯座在心情差的時候，寧願自己一個人安安靜靜地消化，因為他們個性倔強，在他們的想法中，只有快樂可以和別人分享，而負面的情緒都要想方法隱藏，之所以會不想理任何人，​​是因為不想波及無辜的人，也不願傾訴或苛求同情。而且摩羯座的脾氣一旦上來，就會特別愛面子，只要別人不發問，他們絕對不會自己說出口，只等著對方主動提出來。

(中時新聞網)