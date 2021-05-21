談戀愛可以使人容光煥發，但在單身的時候，更該好好對待自己，才能在對的時間遇見對的人！搜狐網命理專欄分享，雙子座、天秤座、巨蟹座及射手座的人單身越久越難戀愛，因為他們十分享受一個人的生活，從來都不會迫切追愛，一切都是順其自然。

▍1.雙子座

很多人都說雙子座的人花心，在感情中不專一，其實這都是對他們的誤解，因為戀愛對於他們來說本來就是可有可無，並不能影響他們什麼，甚至他們還很喜歡單身，享受一個人單身的生活，他們從來都不缺愛，也從來都不會迫切想要戀愛，認為緣份是順其自然。

▍2.天秤座

天秤座的人通常很習慣單身生活，但他們並非找不到對象，反而他們的社交圈很廣，異性緣也很好，並不缺追求者，但是他們在感情中經常優柔寡斷，無法下定決心，當他們習慣單身的狀態後，在面對愛情時，更容易顧慮更多，因此越來越難脫單，最大問題就在於他們的內心！天秤座雖然渴望愛情，但是當機會來臨的時候，他們總是猶豫不決，所以很容易失去機會錯過愛情。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的人天生愛家如命，總是對家庭充滿美好的幻想，但巨蟹座真正喜歡且享受的是婚後生活，而不是單單只談戀愛，所以單身越久的巨蟹，就越希望下一任可以和自己直奔結婚去。

▍4.射手座

射手座人即使過著單身生活也不會感到無聊，因為夢想、事業、親情、友情充實了他們的生活，反而一談到戀愛或結婚方面的話題，射手座就會比較排斥，因為對嚮往自由的他們而言，戀愛與結婚意味著多一份牽掛。若是進入婚姻，很容易讓射手座感到厭倦，沒有了新鮮感的婚後生活完全無法挑起他們的興趣。

(中時新聞網)