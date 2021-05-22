據《衛報》21日報導，隨著新冠肺炎在台灣大流行，不少企業轉為遠距辦公；然而，台灣過度的「假性出勤」文化，(presenteeism，此指利用加班或提高在雇主眼中出現率，來顯示自身重要性)卻導致部分不被信賴的員工遭管理階層要求，即使在家工作也須開啟GPS定位以掌握行蹤。勞資間的不信賴，因疫情而一覽無遺。

報導以艾曼達的視角拉開故事序幕。隨著台灣新冠確診數字突然爆炸性成長，台北市隨即進入第三級警戒。一開始仍不願啟動遠距上班的管理階層，突然向全公司發送電子郵件。信中表示，將有50%的員工在家遠距工作；但信中也強調，在家工作不代表放假，員工仍需工作滿8小時，並且始終保持上限。艾曼達認為，這封信展露出「高度的不信賴」。

自14日迄今，台灣變種病毒確診人數已破1,400大關，為大流行以來首次大規模感染。隨著進入第三級警戒，台灣企業正不知不覺中被逼著面臨根深蒂固的文化，一種要求員工頻頻被主管看見才有機會得到重視的文化。在Tricky Taipei的推特上，披露出各種嘗試在家工作，或是遭上級拒絕遠距辦公的故事，「台灣人的職場文化不信賴員工在家也能高效工作」。

My takeaway from this exercise yesterday: public schools, cram schools and buxibans all need a basic SOP for online learning. Schools are winging it, teachers are frustrated, students not learning properly. https://t.co/eNtOFEVzWU — Tricky Taipei (@trickytaipei) May 19, 2021

報導指出，多個案例證實，台灣企業認為遠距在家上班完全不可行。例如，主導台灣經濟的製造業中，遠距上班將嚴重影響低薪與在供應鏈上處於脆弱地位的勞工。台灣政府坦言，不希望封城；而在缺乏政府命令下，原本能實施遠距上班的企業卻難以制定執行計畫，或在遠距的過程中實施嚴格的監控。

甚至，部分勞工也完全抵制遠距上班。就在進入第三級警戒的同一日，仍有大量上班族通勤趕往公司。在服飾製造商工作的女性受訪者表示，「台北地區的疫情愈來愈嚴峻，管理層卻仍堅稱可以安全的上下班」。

部分受訪者指出，人資往往認為不能信賴員工可以在家工作；另有受訪者表示，可以進行民調，看看是否在家上班的人真的就坐在辦公桌前，還有部分企業要求員工在家也要打開GPS，以定位其是否在工作。在大流行期間，管理階層的不信賴、底層的反抗，帶來嚴重的挫折感。

此外，過去18個月台灣還處於疫情風暴外，但沒有一間企業積極擬定戰略，以過渡至遠端上班。另一項困境是，3級警戒呼籲企業更靈活的讓員工工作，但關閉學校的同時，卻缺乏為有撫養壓力的家庭提供經濟或育兒援助。

艾曼達強調，有孩子在家進行線上學習的員工，或是家裡離辦公室很近而無須通勤的同僚，現行做法缺乏彈性。對於誰應該進來公司上班，誰留在家裡，執行期間多長，這些做法雜亂無章。但是，密閉空間卻使用中央空調的大廈，讓人對身處其中充滿憂心。

如果疫情短期內無法控制，政府勢必會提升各項限制；但民眾對於封城的影響卻一無所知，更不是每間企業都已為此預作兵棋推演。以國際律師事務所為例，本地員工佔8成，外籍員工約2成，遠距上班隊每個人都是挑戰，要適應不同環境與各種線上通訊，很多事都是摸著石頭過河。

在台灣生活長達16年的戴維斯認為，出勤主義文化不是只有上層施加所致，台灣應趁這次大流行促成企業文化變革。真正重點在於員工產出與能力，而不是人有沒有出現。透過改革，可以為台灣留住並獲得最好的人才，並帶來效率、更可在工作與生活間取得平衡。

(中時新聞網)