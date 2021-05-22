《紐約時報》20日以「遲早到來的一天：台灣面臨新冠疫情燃起」為題，專文剖析世界眼中的防疫模範生，如何在短時間失守疫情。文中表示，過去台灣邊境控制得當，讓婆娑小島在全球各國受到新冠肺炎連連重擊之際，仍能安然度過最危險的情勢；然而，病毒的變種結合疫苗施打推廣緩慢，為疫情復燃留下破口。所幸，台灣民眾強韌的適應力，讓疫情新限制能迅速執行。

報導先將場景拉到台北街頭，學校停課、餐飲業僅剩外帶，篩檢區中大排長龍，政治人物在電視上公開信心喊話，要求民眾冷靜。這樣場景去年在全球各地出現，如今才在台灣街頭上演。一波波確診病例讓民眾享受1年多的疫情下正常生活，快速走入歷史。

受惠於疫情早期封鎖邊境，並要求海歸人士嚴格執行14天的隔離措施，台灣在疫情下仍能過著不受限制的生活；可惜，這些措施在疫情突然於社區爆發後，一切都變了。

疫情復燃下政府祭出新措施，民眾被要求盡量待在家中、出門要戴口罩，卻還沒全面限制日常生活行動。專業人士人為，雖然政府正加快篩檢量，但與病毒傳播速度相比，目前篩檢數量根本微不足道。

不過，報導認為儘管每天新增200至350例確診病例，甚至死亡病例的出現；但相較於疫情最嚴峻的國家，台灣疫情數字仍偏低。截至15日為止，大流行期間台灣確診病例為1,290例與12例死亡；更讓人警惕的是，迄今2,350萬居民中只有1%的人接種疫苗。

台大醫學院蔡甫昌教授認為，「這一天遲早到來」。疫苗接種牛步、更具傳染力的變種病毒株，為台灣大爆發創造破口。何況，愈來愈多人出門不戴口罩、不保持社交距離，更加深這種危機。

疫情的翻轉是漸進式，然後突然戲劇性升高的爆發。2020年連續8個月未出現本土案例，到12月底才出現個案；即使如此，之後的數個月內也只有小範圍感染。政府在2021年4月14日宣布，台灣航空機組員在執行長程飛行任務後，返台僅需居家隔離3天；相較於先前5天的做法，這樣埋下疫情引爆點。

1週後，華航通知政府1名飛行員在澳洲的病毒檢測為陽性；衛生官員擴大對空服機組員的病毒檢測，隨即發現更多飛行員與家屬檢測結果為陽性，甚至連隔離的飯店，員工檢測結果也為陽性。

5月10日，曾飛往美國的飛行員在完成3天隔離檢疫後確診；但此前他曾在台北街頭酒吧與餐館出沒。雖然華航開始執行機組人員分組，並執行居家隔離14天；但萬華阿公店已出現工作人員與顧客群聚感染。自此每日新增確診病例飆破3位數。

迄今，確診病例集中在雙北市。目前兩地每日約可篩檢1,600人；但隨著資源逐漸投入，篩檢動能正提升。官員除提高篩檢效率，更優先篩檢有症狀者或與感染者密切接觸的人。疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，沒有感染症狀、沒有接觸史的人，完全無須篩檢，以免在檢測點遭感染。

不過，中國醫藥大學附設醫院的傳染病專家王任賢醫師認為，目前作法太過「節儉」；他呼籲萬華封區，所有居民篩檢。過去台灣相對安全，在萬華普篩會造成公衛危害；如今萬華成高風險區，做法須調整。

另一方面，台灣於3月初獲得AZ疫苗，並逐步為醫療人員與優先族群接種。官員強調，莫德納疫苗很快來到，台灣也正投入疫苗研發。早在2020年1月，島內疫苗製造商就已投注資源，那時武漢尚未封城，病毒的基因序列也已公布。

中研院生物醫學科學研究所何美鄉認為，台灣當時認為，不管哪種疫苗，台灣有必要盡快擁有自己的疫苗；或許是對自身研發與生產疫苗的堅持，導致官員採購海外疫苗的行動緩慢。加上年初各國疫情仍嚴峻，台灣認為可以在等一陣子。

即使台灣獲得首批AZ疫苗，但先前確診數低也讓人們沒有急迫性接種疫苗。如今疫情爆炸，何美鄉認為讓人欣慰的是，台灣民眾在疫情中迅速的適應力，馬上適應的各種新限制，儘管過去一年是如何的自由。

她強調，現在晚上10點跑步時，都會發現路上的人不管散步還訓練都帶著口罩，「這是台灣獨到之處」。

(中時新聞網)