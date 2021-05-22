就在衛冕軍湖人好不容易在附加賽擊敗勇士，將以西區第7種子在季後賽首輪面對西區第2太陽前夕，《ESPN》記者麥克曼奈明卻在22日爆料，「小皇帝」詹姆斯確定做出違反聯盟健康與安全協議的行為，卻沒面臨可能停賽命運，而是聯盟與球隊「私了」！

詹姆斯被查出在20日跟勇士打附加賽前，跟德雷克、麥可B.喬丹等藝人一起出席某個龍舌蘭品牌的派對活動，就算出席者都必須擁有近期新冠檢測陰性證明才可前往，詹皇還是違反了聯盟健康與安全協議，照理來說，他應該要面臨10到14天停賽。

不過根據《ESPN》引用聯盟發言人的說法，「這明顯違反了聯盟健康與安全協議，但正如在這個聯盟其他類似事件所做的那樣，我們已經跟球隊一起解決了這件事情。」目前詹姆斯是否會被停賽還不可知，他也一直拒絕透露自己是否接種疫苗。

只是從聯盟或湖人的態度來看，詹姆斯被要求停賽機率很低，因為湖人馬上要在24日首輪作客出戰太陽，假如詹皇遭停賽10到14天，很可能等到他可以上場，湖人早就淘汰出局了，無論是對票房或收視率，更會帶來巨大傷害，恐怕聯盟沒人膽敢做出這個決定吧！

(中時 )