湖人遭到太陽2比2扳平戰局之後，替補中鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)在推特用一句髒話嗆聲：「他X的最爛感覺就是浪費時間！」外界都不明白，為什麼上個球季的年度最佳第六人，會在湖人戰況吃緊的系列賽變成「DNP」？DNP就是Did Not Play，哈瑞爾4場比賽有兩戰坐在板凳未上場。哈瑞爾例行賽平均上陣23分鐘、可以貢獻13.5分、6.2籃板，但是對太陽G4他只打了4分41秒，獲得2籃板，其他數據掛零。

哈瑞爾季外以2年1900萬美元加盟湖人，被視為衛冕大業的重要拼圖，但是總教練佛格(Frank Voge)卻有所顧慮。佛格賽前表示會靈活調度：「所有人都必須準備好隨時上場。」現在看起來他們也必須要有「不會上場」的心理準備。

事實上哈瑞爾去年效力快艇的時候，季後賽就打得一團糟，甚至拖累球隊成為戰犯。他對金塊7場比賽，除了首戰有貢獻，接下來6場的「正負值」都是負數！特別是快艇在3勝1負聽牌之後，哈瑞爾在最重要的G6關門戰居然是-19的正負值，快艇最後爆冷遭金塊淘汰。

今年對戰太陽，哈瑞爾首戰打了14分半，貢獻值+2但是湖人輸球。接下來兩戰他DNP，湖人都贏。第4場把他放回場上4分半鐘，湖人居然又輸了。這樣佛格還敢用他嗎？隨著主力前鋒「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)受傷，外界還是相信佛格必定要增加他的上場時間。

(中時新聞網)