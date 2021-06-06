James Harden is heading to the locker room with an apparent hamstring injury pic.twitter.com/r8hmUGHF05 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2021

籃網最不想看到的場景，竟在東區準決賽G1出現了！籃網「大鬍子」哈登6日開賽只打43秒，就因一次快攻切入時，不慎造成自己右大腿拉傷，只能一個人慢慢走出球場接受治療，籃網官方隨後也宣布他將退出比賽，何時歸隊未定。

哈登是在首節還剩11分17秒，一個人持球快攻切入禁區，只見他外傳給隊友喬哈里斯，哈里斯卻把球失誤傳給對方，籃網馬上犯規阻止對方快攻，哈登卻突然一個人慢慢走出球場，也沒接受現場防護員任何檢查，最後證實他右腿受傷。

如此一來，籃網將在東區準決賽G1少了哈登的情況續拚，哈登本季場均24.6分、10.8助攻與7.9籃板，是籃網「三巨頭」其中一人，他在例行賽期間也曾因為大腿受傷缺席一段時間，接下來勢必讓杜蘭特與厄文兩大球星扛下更多攻守責任。

但以目前上半場的調度來看，籃網總教練納許決定把哈登離場的空缺，交給替補後衛麥克詹姆斯扛下，他在本季季末才加盟籃網，僅打了13場例行賽，平均拿下7.7分、4.2助攻，可是納許當前恐怕也只剩下他可以幫忙分擔厄文的後場任務。

(中時 )