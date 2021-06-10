CP3 MIXES MILLSAP 🤧 pic.twitter.com/ItFqj7iSaQ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 10, 2021

「CP3」保羅再次展現無可取代的控球明星價值！保羅10日在西區準決賽G2貢獻17分、15助攻，連3場季後賽助攻上雙，戴文布克也拿18分、10籃板，帶領地主太陽123比98輕鬆轟碎金塊，在西區準決賽取得2勝0敗領先，G3在12日移往丹佛進行。

打完上半場，太陽52比42領先，第3節一開始，太陽更打出10比1小高潮，轉眼擴大領先到19分，打到第3節還剩7分24秒，太陽前鋒克勞德更跟金塊前鋒阿隆戈登爆發肢體衝突，幸好雙方衝突並未擴大，兩人各被吹1次技術犯規。

隨後太陽更把領先差距擴大到22分，打完前3節，太陽86比67大幅領先；保羅末節一開始就連進兩顆三分球，打到最後8分35秒，太陽擴大領先到27分，金塊乾脆末節就不讓約基奇上場，接下來垃圾時間幾乎都由板凳球員磨光時間。

有了保羅精彩穿針引線演出，太陽先發5人得分全都上雙，布瑞吉斯16分，艾頓15分、10籃板，克勞德11分；金塊以約基奇24分、13籃板及6助攻表現較佳，麥克波特雖有11分，全場卻是投13中3，先發控衛卡帕佐投7中1、僅拿3分。

(中時 )