儘管整場比賽都陷低潮，公鹿主控哈勒戴卻在最後11秒上演漂亮轉身切入上籃，幫助公鹿最後以86比83氣走籃網，沒讓籃網提前拿下3勝0敗聽牌優勢，也終於在自家主場拿下東區準決賽首勝，接下來雙方G4將於14日續在公鹿主場進行。

公鹿一開賽就打很強勢，打出30比9的開局猛攻，誇張的是他們只靠阿提托康波、米德頓各拿15分，打完首節，公鹿取得30比11領先，籃網首節手感超級低迷，投籃命中率僅2成(投25中5)，其中三分命中率更低到1成11(投9中1)。

沒想到次節換成籃網發威，也打出誇張20比3攻勢回擊，雙方差距轉眼剩下2分，打完上半場，籃網追成45比42；來到下半場，隨著戰局逐漸升溫，杜蘭特也跟公鹿前鋒塔克爆發口角，兩人幾乎都快在場上打了起來，氣氛相當緊繃。

來到比賽最後關頭，場上就看杜蘭特與米德頓對轟，杜蘭特卻在最後1分23秒投進不講理三分球，個人連拿7分，也幫籃網83比80超前，但米德頓馬上切入追回兩分，更靠哈勒戴最後11秒切入放進超前兩分球，公鹿反以84比83領先。

籃網這波攻勢莫名其妙變成布魯斯布朗切入拋投不進，只能趕緊把米德頓送上罰球線，米德頓最後2.1秒兩罰俱中，擴大領先差距到3分，暫停過後，籃網這次把球送到杜蘭特手上，可惜他三分出手沒進，公鹿驚險拿下東區準決賽G3勝利。

米德頓貢獻35分、15籃板的優異雙十，阿提托康波也有33分、14籃板，但他罰9中4，更又被抓到1次罰球違例；籃網以杜蘭特30分最高，外加11籃板、5助攻、4抄截，卻沒法幫助籃網聽牌，厄文也拿22分，布魯斯布朗16分、11籃板。

(中時 )