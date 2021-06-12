目前還因右大腿傷勢沒辦法在東區準決賽上場的籃網「大鬍子」哈登，最近遭到美國八卦媒體爆料他曾花了10萬美元，去換取跟美國嘻哈歌手薩維蒂約會的機會，哈登12日發布IG限時動態怒批，「我已經厭倦人們總在編造這些垃圾般的假新聞！」

「因為我從來不想講出一些廢話，」哈登表示，「別把我扯進這些鬼事情當中，那都是一些垃圾與狗屎，讓我回歸到我的真實生活。這都是有心人為了炫耀編出的東西，這些事情絕對妨礙不到我，說我花了10萬美元？別再瞎扯下去了。」

美國嘻哈歌手「50 CENT」也跳出來替哈登說話，「哈登可是一個超級球星，他還需要花錢才可以約會嗎？那些造謠與編造故事的人，以及打算看熱鬧的人，請動一下你們的腦子吧。」看來他應該太不瞭解哈登的「喜好」才會這樣講。

畢竟薩維蒂擁有巨乳豐臀的好身材，這是哈登過往找尋女伴或女友的頭號選項，會在當前這個哈登正在打季後賽的緊張時刻發布這種謠言，無疑只是想要轉移哈登的注意力，而他也真的在IG上面有所回應，看來他也清楚自己實在太容易被造謠了。