在美國總統拜登連續推動與經濟盟國的七國集團(G7)、軍事聯盟的北約組織(NATO)兩大集團峰會後，再舉行美俄峰會，對中國的全面競爭態勢已在外交上舖展開來。尤其是在美俄峰會後，未來中美俄三角關係將大幅影響未來數年、甚至十數年的國際關係格局，俄羅斯的戰略盤算將在這場三國演義中佔有極關鍵地位。

日內瓦美俄峰會雖然談的是美俄關係，但美國的目的是安撫俄羅斯以便盡全力對付中國。（圖／美聯社）

日內瓦美俄峰會雖然談的是美俄關係，但美國的目的是安撫俄羅斯以便盡全力對付中國，美俄雙方分歧即便能解決，俄羅斯也不太可能在美中之爭當中支持美方，美方只能期望俄方不要掣肘美方，或是暗地協助中方來對抗美方。

許多俄羅斯分析人士對美俄藉由峰會改善關係寄予厚望，他們認為，美俄關係固然很難因為這次峰會而獲得重大進展，但至少在美國領導的西方世界與中國全面競爭之際，俄羅斯可以在其中左右逢源，更是進行歷史性選擇的機會。

拜登緩和了普丁的關係，準備全力對付中國。普丁在未來美中關係中具有平衡雙方的關鍵作用。圖為2019年習近平訪俄，在普丁邀請下共同乘船遊覽涅瓦河。（圖／新華社）

俄羅斯前外長伊萬諾夫認為，對峰會後的美俄關係持樂觀期待的主要是俄羅斯的政治與社會精英階層，俄美關係短期內不會有突破，但至少會走出低谷。美國不想兩面受敵，更願意在對抗中國時削弱其背後支援的力量。因此即便美中經貿投資關係很深，拜登卻選擇先與普丁會面而非習近平，這對新冠疫情至今尚未與普丁碰面的習近平而言，確實是不小的衝擊。

不過，俄中關係有長期的歷史基礎，並非在外交上搖擺不定的美國可以輕易撼動。普丁在峰會前接受美媒訪問時表示，俄羅斯與中國有長久的戰略合作夥伴關係，在所有領域都有著非常高的水準的信任與合作，俄羅斯從不認為中國是威脅，中國也沒有像美國那樣宣佈俄羅斯為敵人。

拜登連續推動與經濟盟國的G7、軍事聯盟的組織兩大集團峰會後，再舉行美俄峰會，對中國的全面競爭態勢在外交上全線舖展開來。（圖／美聯社）

中國雖然不是敵人，但俄羅斯仍可以從與美國改善關係中獲益。俄羅斯智庫專家認為，在美俄中三角關係中，俄羅斯會爭取最為有利的位置，那就是當兩邊得利的旁觀者，讓美中相互消耗。俄媒也分析稱，捲入美中之爭是最不智的做法，必須避免中國與美國的競爭變成自己的負擔。

俄羅斯一直有不少戰略學者對中國存有疑慮，一方面是俄羅斯對中國經濟依賴逐漸加深，中國近年來已超越歐盟成為俄羅斯最大貿易夥伴，如果在俄羅斯改善與美國關係，除了對歐經濟得以加速擴展，還能更加鞏固莫斯科在北京心目中的重要性，也能撈到更多好處。另一原因是中俄關係的歷史問題，俄前外長庫納澤指出，中國是個善於記憶的民族，不會忘記過去北方強鄰製造的各種屈辱。另有學者指出，中共建國之初因曾受蘇共之助而與蘇聯如膠似漆，後來卻反目成仇，北京在冷戰時期還與華盛頓聯手壓制蘇聯，這些歷史也應做為警惕。

2019年在塔吉克出席高峰會議時，正碰上自己的生日，同時參加峰會的俄羅斯總統普丁在峰會前辦了宴會祝賀習近平66歲生日。（圖／俄羅斯HTB電視截圖）

俄羅斯知名媒體人維尼吉克托夫近期曾表示，他在2003年曾問過普丁：「誰是俄羅斯的主要威脅？」在列出3個威脅選項：北約、俄羅斯南部的伊斯蘭極端勢力、中國，普丁認為最大威脅是伊斯蘭極端勢力，其次是中國，北約第3。多年之後，他再問普丁相同問題，普丁的排列轉為北約是最大威脅，伊斯蘭極端勢力其次，中國第3。顯見在普丁心目中，俄中之間並非如外界所想像有那麼穩固，雙方關係真正轉趨熱絡，也是中美關係惡化之後才開始的。

在大國關係與全球格局上，俄羅斯有著自己的利益，美國不可能將俄羅斯拉進抗中陣營，中國也不可能期待俄羅斯會幫著自己對抗美國。（圖／美聯社）

在中美俄戰略三角關係中，俄羅斯戰略學界還有另一個主題，討論俄中聯手是否足以對抗美國與北約。俄國家科學院院士鄧金指出，如果俄中聯手，其實力已經超過冷戰時期蘇聯領導的共產陣營，與美國的西方陣營將是勢均力敵。但是專家們也懷疑，中國過去與未來的發展都離不開與西方世界的密切聯繫，中國的商品和服務需要西方市場，更需要西方國家的技術與資源，因此不可能與俄羅斯結盟形成新的冷戰格局。

許多人當然也關切到美國與俄羅斯之間的問題，例如在此次峰會上談及的烏克蘭、人權、網路駭客等等，但這些分歧相較於與中國競爭的大戰略格局來說，只能算是美國的籌碼而已。美國在冷戰時期為了與蘇聯對抗而拉攏北京，可以在聯合國與後來的數十年放棄對台灣的支持，現在為對抗中國而拉攏俄羅斯，當然也能將烏克蘭雙手奉上。至於人權與其他的議題，那就更是只供講壇與牌桌上使用，都會隨著國家戰略利益而有其輕重緩急。

在大國關係與全球格局上，俄羅斯有著自己的利益，美國不可能將俄羅斯拉進抗中陣營，中國也不可能期待俄羅斯會幫著自己對抗美國。因此，新冷戰的格局不可能會出現，俄羅斯會加強與美歐的經濟聯繫，並在美中對抗中扮演平衡砝碼的角色，畢竟保持美中之間持續對抗且沒有一方勝出，才是對俄羅斯得以左右逢源的最佳狀態。