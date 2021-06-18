光學鏡頭廠-佳凌(4976)現金增資2000萬股今天完成訂價，每股價格為61元，預計將募得12.2億元，募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求，隨著傳統旺季來臨，佳凌預估，第3季業績可望比第2季好。

倒車影像、環車影像等ADAS車載鏡頭逐漸成為汽車標配，且自駕車及光達鏡頭技術逐漸成熟，市調機構預估，2020年到2025年車載鏡頭是各類光學鏡頭中成長最快的，尤其被視為自駕車安全關鍵的光達鏡頭，更是各大鏡頭廠重兵佈署的戰場，佳凌為國內各大光學鏡頭廠最專注在車載鏡頭的廠商，目前客戶涵蓋全球前十大車載鏡頭模組廠及Tier 1廠，亦是全球光達龍頭廠-威力登(Velodyne LiDar)最大鏡頭供應商，營運可望受惠車載鏡頭高成長趨勢。

受惠於安控、視訊及車載鏡頭訂單狀況良好，佳凌自結4月稅前盈餘為600萬元，稅後盈餘為200萬元，累計前4月稅後盈餘為2991萬元，每股盈餘為0.25元；累計前5月合併營收為7.66億元，年成長115.75%。

由於第3季為傳統旺季，佳凌預估，第3季業績將優於第2季。

去年視訊、安控及光通訊等消費性電子產品佔佳凌營收約60%到70%，車載鏡頭約佔20%到30%，投影機等大鏡頭佔比約10%左右，佳凌預估，今年各產品的比重與去年相近。

為因應鏡頭強勁需求，佳凌去年資本支出約1到2億元，其中約70%到80%資金用於擴產視訊安控產品，20%到30%用於投資車載相關精密金屬設備，公司今年也將依客戶需求持續進行擴產。

佳凌今天完成現金增資2000萬股訂價，每股價格為61元，原股東每仟股約可認購128.112股，現金增資認股基準日為7月3日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日到7月3日，現金增資繳納期間為7月7日到7月13日。