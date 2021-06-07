James Harden is OUT for Game 2 of Nets-Bucks due to right hamstring tightness. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 6, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞7日搶先爆料，在東區準決賽G1才打43秒，就因右大腿緊繃傷勢提前離場治療的籃網「大鬍子」哈登，提前確定缺席8日的東區準決賽G2，接下來就看聯盟得分能力最強的公鹿，能否在G2找回應有凶猛火力。

籃網官方隨即也宣布，哈登將因右大腿緊繃缺陣，不過籃網總教練納許透露，經過核磁共振(MRI)檢查過後，哈登右大腿並未出現結構性損傷，也算不幸當中的大幸，但少了在季後賽首輪場均27.8分、10.6助攻與7.2籃板的哈登還是有差。

讓外界擔憂的是，哈登這次受傷的部位仍是右大腿，他在今年3月底遭遇前東家火箭時拉傷右大腿，隨後缺席兩戰後復出，卻只出戰尼克短短不到5分鐘，又因右大腿受傷退場，這次他一口氣連續缺席18場例行賽，直到季末才告傷癒復出。

如此不斷造成右大腿受傷，也讓哈登這次復原情況並不樂觀，籃網只好把更多得分與組織重擔交給「三巨頭」剩下的杜蘭特與厄文身上，甚至G1表現回春的主力中鋒布雷克葛瑞芬，接下來只能慢慢等待哈登傷勢好轉，趕緊回到場上幫助籃網贏球。

(中時 )