相較10年前，NBA球星的年薪漲到令人瞠目結舌的數字，球星的權力更是擴張到無以復加。業界批評這個風氣是由湖人球星詹姆斯(LeBron James)在2010年7月，他的「決定(The Decision)」電視轉播所帶來的不良影響。詹姆斯的經紀人瑞奇保羅(Rich Paul)同意這個說法，只是他對此正面看待，希望提升球員在球團裡的地位。

《紐約客》雜誌引述一位現任NBA總管的話：「球員權勢大幅擴張，這是聯盟沒有好好維護球團權益的苦果。球員們現在於各種情況下都擁有談判優勢，我認為這是職業運動史上最大的災難。」因為聯盟長期就寵著這些大球星。

今年鬧最兇的就是「大鬍子」哈登(James Harden)，儘管外界認為哈登缺乏談判籌碼，但他實際的影響力超乎想像，成功迫使火箭總管將他賣給他指定的籃網。

《紐約客》讚揚瑞奇保羅重新形塑了NBA的生態，詹姆斯說過，他認為「決定」激勵了其他運動員掌控自己的職業生涯。身處職業球類聯盟，絕大多數球員無法決定自己要在哪個城市打球，他們隨時可能被交易，妻子跟著搬家，小孩被迫轉學。詹姆斯強調：「你永遠會有反對者，但他們無法阻止你走下去。」

事實上詹姆斯還曾經因為影響力太大，被NBA懷疑他握有經紀公司的股份（這是違規的）。瑞奇保羅表示，詹姆斯10年前的「決定」現在看來稀鬆平常，就像每個小孩決定自己要去哪間大學一樣自然。大球星愈來愈脫離球團掌控，在北美職業聯盟中，NBA這種情況最為明顯。

(中時新聞網)