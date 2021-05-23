本土個案持續增加，對於原訂28日解除的三級警戒是否延長？新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，5月28日疫情是否趨緩，值得再做觀察，要看用最嚴謹的態度，來面對這幾天的疫情變化，「目前沒有樂觀的條件」。

至於新北市快篩站陽性率趨勢為何，三級警戒是否見效？侯友宜說，由於還要加上校正回歸的數字，因次陽性率的確切增減有待觀察，目前社區篩檢站的陽性率確實有下降，從5％下降到4.多，「不過要以長期來看，不能只觀察短期內的數字」。

(中時 )