三級警戒是否延長？侯友宜：沒有樂觀的條件 15:432021/05/23 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜5月22日再度邀集18家急救責任醫院及新北市醫師公會理事長周慶民與護理師公會理事長周繡玲等召開防疫應變會議。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土個案持續增加，對於原訂28日解除的三級警戒是否延長？新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，5月28日疫情是否趨緩，值得再做觀察，要看用最嚴謹的態度，來面對這幾天的疫情變化，「目前沒有樂觀的條件」。 至於新北市快篩站陽性率趨勢為何，三級警戒是否見效？侯友宜說，由於還要加上校正回歸的數字，因次陽性率的確切增減有待觀察，目前社區篩檢站的陽性率確實有下降，從5％下降到4.多，「不過要以長期來看，不能只觀察短期內的數字」。 疫情催生「藍營真共主」？國民黨中常委脫口：2024可能是他 雙北封城？ 備戰準四級警戒 (中時 ) #三級警戒 #侯友宜 #陽性率 #延長 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 太平洋高壓拒梅雨鋒面於門外 專家：5月降雨極不樂觀 12:122021/05/18 生活 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 生活熱門新聞 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 桃園增23例確診 全聯3間店上榜 電競旅館都有足跡 - 生活 台灣西部全淪陷 嘉義縣巿零確診破功 只剩台東沒病例 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 彰化縣確診者疫調 彰化、和美、秀水也有確診者足跡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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