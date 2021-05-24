【旅奇傳媒/責任編輯-彭可玹】屏東觀光圈內位於大鵬灣的鵬村濕地裝置藝術《造物手》再傳捷報，四月中才由全球3,942件參賽作品脫穎而出，榮獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards)雕塑設計銀獎；緊接再下一城奪得2021年義大利A’設計大獎（A’Design Award and Competition)的肯定。讓台灣地景藝術在國際間大放異彩。

原民大地孕母傳說 共構自然地景藝術

此作品為「大鵬灣國家風景區管理處」（以下簡稱鵬管處）委託設計師陳昱良、有村藝術團隊設計執行。以「大地孕母」作為創作方向，並以當地沿海一帶曾為母系社會的馬卡道原住民族群的傳說故事來延伸設計，挑選素雅、細緻又帶有粗曠色澤的水泥砂漿作為主材料，將半抽象的人形裝置設置於3公尺深的水池；藉由雕塑和浮雕的手感創作，營造巨人正在打造大地萬物與生命的畫面。

融合環境景觀並帶出地方文史故事，串聯水、樹林、天空共構自然和諧的景色，使濕地的寧靜氛圍深入民眾產生共鳴。 融入景觀美學打造濕地新秘境鵬村濕地是大鵬灣重要濕地之一，鵬管處從無到有將台灣及在地原生紅樹林引進濕地營造具備滯洪、淨化水質及生物多樣性之生態濕地公園，因歷史背景及位置環境下，鵬村濕地較少人為干擾，鳥飛回來了、魚游回來了、風也吹進來了，猶如「大地孕母」從無到有創造大地萬物。

鵬管處致力將景觀美學融入觀光場域建構中，將藝術裝置與環境、觀光、生活融為一體進行呈現，將鵬村濕地打造為一新秘境，如今獲得雙項國際大獎肯定，讓大鵬灣與濕地藝術躍上國際舞台，被更多人看見。民眾、攝影愛好者除可開車至鵬村濕地欣賞作品，亦可結合大鵬灣自行車路線騎乘規劃一日遊行程，前往濱灣碼頭、濕地、跨海大橋賞夕陽、吹海風，享受濱灣生活風情。

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(中時新聞網)