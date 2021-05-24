台北天空逐漸變暗，準備要下雨。（張達智攝）

(13:31更新)氣象局緊急發布北北基、桃園縣、新竹縣大雷雨即時訊息，雙北大雷雨持續至下午3點00分止。桃、竹雷雨將持續到下午2點15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

雨神終於來了！氣象局發布14縣市大雨特報，鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區以及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局中午發布北北基、宜蘭縣，以及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣山區大雨特報，鋒面接近加上午後對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨等較劇烈的天氣現象。

氣象局表示，今天凌晨開始由於鋒面逐漸接近，鋒前不穩定的偏南風使得東南部及中南部出現局部降雨，其中屏東並有局部大雨，白天之後鋒面更為靠近，受其影響，上午中南部仍有零星降雨，其他地區雖為多雲到晴，不過午後各地都有機會出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請留意短時強降雨等較為劇烈的天氣現象。

氣象局表示，晚上除北部及東半部仍有局部降雨外，其他地區為多雲的天氣；沒下雨前仍悶熱，西半部高溫普遍達34、35度，中南部近山區或河谷更容易超過36度，尤其南投、台南、高雄、屏東有局部38度以上極端高溫發生機率。

午後雷雨發展，十四縣市大雨特報。（翻攝自 氣象局）

14縣市大雨特報。（翻攝自氣象局）

(中時新聞網)