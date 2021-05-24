本土新冠肺炎確診達上千例，指揮中心宣布提升全國疫情警戒至第三級，而「重災區」萬華之前被網紅愛莉莎莎形容為「毒窟」，不當發言引發網友不滿，沒想到近日則在IG發文對萬華房市的看法，直呼：「搞不好會漲」，再次引發議論。

目前住在萬華的網紅愛莉莎莎，之前失言稱萬華為「毒窟」遭網友砲轟，讓她趕緊修改成「疫情急速升溫」的萬華，企圖平息眾怒，不過這波疫情讓當地民眾擔心房價恐怕會下跌，她則是逆向思考，表示因為疫情導致關注後，會迫使政府不得不好好整頓萬華的三不管地帶，所以房價反而搞不好會漲，但也不忘自嘲「太樂觀？」

愛莉莎莎推測政府在疫情後，會整頓萬華的三不管地帶，。（圖／goodalicia IG）

愛莉莎莎去年用貸款買下北市萬華10坪小套房，她提到平時的萬華是個很好玩的地方，就算現在要她重新選擇，仍會定居在萬華，只是近來受到疫情影響，聽到的窗外救護車聲是平常好幾倍，強調目前狀況太過危險，再三呼籲希望大家近期不要過來。

此外更透露近來都沒有出門心情很悶，生活方式最大變化就是用餐方式，她透露太過想念某餐廳的食物味道，便透過平台訂了餐盒，結果竟沒有人敢送到萬華，好不容易等到一位勇士肯送餐，沒想到餐點送達後，竟被別的住戶拿錯，還好警衛用監視器幫她找回來，讓她忍不住感嘆：「真的超級得來不易的一頓飯，我要抱著感恩的心吃」。

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(中時新聞網)