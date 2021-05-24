前民進黨立委沈富雄。(取自沈富雄臉書)

中央疫情指揮中心近日公布確診數，卻冒出「校正回歸」新名詞，引爆外界正反意見激烈交鋒。前民進黨立委沈富雄今(24日)在臉書表示，他主張「回溯補實」四字比較沒有爭議，至於「校正回歸」應不應該？答案是應該，而且如果不做，才是大大不應該，「但這一招無疑使中央疫情中心大失威信，陳時中啞口無言，反擊不力」。

沈富雄24日在臉書分析關於「校正回歸」一詞，他說，22日這個詞出現後，綠營一片沉寂，無力護航，藍營則殺聲震天，交相指控陳時中「蓋牌」或為某種目的而美化數字，首先他認為除非「校正回歸」一詞已經是統計學上被接受的專有名詞，否則它極容易引起誤解，連陳時中說的「掀牌」也不盡正確，他主張「回溯補實」四字比較沒有爭議。

至於「校正回歸」應不應該？沈富雄說，答案是應該，而且，如果不做，才是大大不應該，但這一招無疑使「中央疫情中心」大失威信，陳時中啞口無言，反擊不力，原因分別是第一，陳時中團隊最引以自豪的「超前部署」在確診案暴增至206案時就不堪一擊；第二，國外事後補齊的例子也所在多有，但他們的確診案例往往是上千上萬，而我們只是區區兩三百。

另外，沈富雄分析第三，陳時中喜用「塞車」一詞搪塞，而且是「通報」塞車，該核對的項目由20項減為8項，則塞車化解，400新例浮現，這樣的解釋不能令人滿意；第四，正確的做法是「塞車」的第二天就找出塞車的原因而予以修正，把前一天的數字一次補齊，而不是滴滴答答修正沒完，直到今天還在修正。

最後，沈富雄說，每天確診數字增加有點驚心動魄，但趨勢轉好，結果是正面的，這一點連陳時中也不敢講，或甚至看不出來；他說，自己一再主張病毒的R0值(基本傳染數)離開萬華、板橋這個熱窩後，已快速下降，民間的防疫網原先就已存在，而且頗見力，因此不要對各地「主動報到」快篩站的呈陽率多加評論，它們只是自我取樣的偏差，與疫情無關，他更要大家等待好消息。

(中時新聞網)