遭廢黜的緬甸民選領袖翁山蘇姬今（24）日出庭受審，這是緬甸軍方自2月1日發動政變、4個月以來，翁山蘇姬本人首度現身。

緬甸軍政府打算解散翁山蘇姬所屬的「全國民主聯盟」（NLD）政黨。

路透社報導，翁山蘇姬的律師Thae Maung Maung表示，翁山蘇姬本人今日親自出席法庭受審，這是緬甸軍方2月1日發動政變、掌權以來，翁山蘇姬首度親自公開現身。

律師指出，在出庭之前，翁山蘇姬先和律師團隊會面30分鐘，翁山蘇姬看起來健康狀況良好。

另據獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）、英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）在推特上透露，翁山蘇姬在和律師的會談中表示，所屬的「全國民主聯盟」（NLD）政黨是為了民主、人民所創立，就算被解散，只要人民還在，「全國民主聯盟」就會繼續存在。

此外，翁山蘇姬也為所有人祈禱，希望情況好轉。

翁山蘇姬今日上午出庭接受審訊，報導指出，聆訊只進行30分鐘，於當地時間11時30分結束。她被控非法持有對講機、違反國家秘密法、煽動叛亂等罪名。

翁山蘇姬於上午9時先和律師團會面。

緬甸最高法院最近接手審理翁山蘇姬的案件，指示在翁山蘇姬於首都奈比多（Naypyitaw）住家附近的特別法庭進行審理。翁山蘇姬先前都是透過視訊連線出庭，和律師團會面也是透過視訊進行。

21日傳出，緬甸軍方指派的選舉委員會主席登梭在與各黨領袖的會議上表示，將解散全國民主聯盟，此舉遭歐盟撻伐公然蔑視人民意志及法律程序。

緬甸軍方發動政變以來，緬甸民眾持續上街抗議，至今已有超過4,000人被捕。

文章來源：EU denounces Myanmar junta's electoral body plan to dissolve Suu Kyi party
文章來源：Myanmar's Suu Kyi appears in court in person for first time since coup

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(中時新聞網)

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