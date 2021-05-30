行政院長蘇貞昌今召開紓困工作會議，並在會議上表示，若明日立院通過紓困4.0新增2100億特別預算，相關紓困措施，將從6月4日開始發放受理，針對12歲以下孩童家庭與國、高中特教學生的家庭，可領一次性定額現金補助，來減輕父母的負擔，蘇貞昌另拍板，會在6月15日停課期結束後才發放，包括三級疫情管制期結束前出生的新生兒都可領取這筆補貼。

蘇貞昌今（30日）召集政院相關部會首長召開紓困會議，包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員羅秉成、黃致達、唐鳳、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、財政部長蘇建榮、主計總處主計長朱澤民、衛福部次長李麗芬等人皆出席。

蘇貞昌表示，因應此波疫情，行政院新增孩童家庭防疫補貼，家中若有國小以下學童或國、高中特教學生家庭，以及三級疫情管制期結束前出生的新生兒，每人可一次性領1萬元現金，此案粗估將惠及250萬人，預計6月15日後發放。

蘇貞昌指出，有關計程車司機等自營工作者及漁民紓困，也會依據去年做好的資料，直接匯入帳戶。沒有帳戶的對象，也會請各金融單位做好臨櫃受理服務，紓困4.0預計在6月4日起開始發放。

(中時新聞網)