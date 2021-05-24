世界衛生組織總幹事譚德塞在世界衛生大會(WHA)上說，專家們尚未發現對現有疫苗和藥物有效性構成威脅的新冠病毒新菌株，但是病毒變異的情況不斷改變，不能保證目前疫苗有效的狀況不會改變，各國應該設法在9月之前為至少10%的民眾接種疫苗，如果不是每個國家都能控制病毒，疫情就一直持續下去。

綜合外媒報導，譚德塞在第74屆世界衛生大會開幕式上稱：「到目前為止，還沒有能嚴重破壞現有疫苗或療法有效性的新毒株。但是，不能保證這種現象會持續下去，這種病毒正在不斷變化，我們的工具可能會毫無用處。瘟疫還沒有結束。如果不是每個國家都可以控制病毒，瘟疫就不會結束。」

他指出，在過去3周中，死於新冠肺炎的人數有所減少。同時，儘管疫苗接種速度很高，但目前世界仍處於脆弱狀態。因此世衛組織敦促各國捐贈疫苗，以在9月之前為所有國家的10%人口接種，並在年底之前為30%的人口接種疫苗。

譚德塞說，自疫情大流行開始以來，最近18個月以來，世界各地的醫護人員都在醫療前線搏鬥，已經至少有115,000名醫療衛生工作人員因而死於新冠疫情。

據世衛組織的資料顯示，在世界上佔全球人口10%的最貧窮國家中，疫苗接種率僅0.3%，這個比率與台灣的接種率差不多。

(中時新聞網)