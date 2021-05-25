民進黨近日指出大陸對台灣發動認知作戰，但卻被PTT網友抓包，民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在PTT反串自導自演，林瑋豐也坦承，那是「自以為有趣的反串留言」。對此，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）表示，對於這種雙面手法感到很遺憾，她強調，「人都有立場，但是不要忘記是非一定要排在立場前面，因為我還有著良心」。

qn昨（24）日在臉書表示，自己是從PTT發跡的，也很喜歡這個地方，對於PTT她始終保有一份很特別的情感。走在路上有時候遇到老鄉民，跟她打招呼直接叫她qn，都會回對方說，「ㄟ你叫得出我那真的是時代的眼淚」，一直都很感謝PTT給予她話語權。

之前一堆人叫她不要看PTT的言論，告訴我她那邊都已經泛政治化，有各種顏色各種立場、更有大陸網軍進駐，已經沒有參考性，要她放棄PTT，qn表示，她常笑著說沒關係、八卦板本來就是小型的社會，各種言論各路人馬，大家只要有一個帳號在手、只要能說出一番道理，都有自由發言的機會。

qn認為，人不要只活在同溫層，要能廣納不同的看法和各陣營的想法，換位思考一直都是她無法放棄PTT的原因，縱使因為鄉民知道她要選舉，懷疑她上PTT推文的動機，或者鄉民噓她、討厭她，更不是沒有黑過，還是習慣每天一睜開眼就上去看鄉民在討論什麼，最近流行罵誰。

對於林瑋豐事件，qn感到很遺憾，她說，有一位帳號「bj26bj」的鄉民，在推文裡反串親中，再到臉書指控PTT親中賣台引戰，試圖要讓沒上PTT的人覺得PTT是一個已經被滲透的地方，「而身為老鄉民的我，非常無法接受！」

綠軍轟PTT助陸打認知戰遭反殺，林瑋豐昨在臉書認了是反串。（圖／摘自林瑋豐臉書）

qn強調，鄉民是獨立的個體，請不要兩邊都引戰再瞎掰PTT被滲透，然後還被發現各種反串、各種引戰、各種撕裂，台灣目前最大的敵人不是病毒嗎？怎麼自己先打起來了。最後並喊話，「林瑋豐出來打球」。

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(中時新聞網)