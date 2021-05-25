中央流行疫情指揮中心今天公布全國防疫警戒維持三級到6月14日，指揮官陳時中坦言，雖然趨勢看起來有趨緩，但因為發病日距離中央採檢病例報告出爐時間很長，可能會有隱藏病例還沒被發掘，所以才要延長。

陳時中今天表示，全國第三級警戒將延長至6月14日，尤其三級強調個人的責任一定要盡到，口罩戴好，保持距離，不必要的聚會降到最低，遵守室內5人、室外10人的規定，雖然企業維持繼續經營的指引，根據經濟部的要求做分流的上半，異地辦公，也要積極地來做，至於整體來說，因為延長了，行政院就會有相關紓困方案，相關紓困會由行政院統一對外發布。

陳時中表示，以現在的趨勢，可以看到沒有急遽的惡化，「我們一在強調沒有升級的打算」，但他說，目前的病例數，還有整個從整體採檢速度夠不夠快，且目前看起來，各地看起來陽性率都還是很高，發病日距離我們採檢報告出來的時間很長，裡面當然會有隱藏病例還沒被發掘的可能。

陳時中表示，隱藏病例可能會帶來家戶內傳染或是外界的接觸，當我們已經三級，各種人流的管制，可以發現措施見效，有這樣的隱憂，當然就無法5月28解除，因為潛藏病例無法控制的。

至於企業維持繼續經營的指引，根據經濟部的要求做分流的上半，異地辦公，也要積極地來做。另外，由於整體來說延長了，行政院就會有相關紓困方案，相關紓困方案會由行政院統一對外發布。

(中時 )