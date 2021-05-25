南韓男星陳泰賢（陣泰賢）2015年和演員朴詩恩結婚，恩愛的2人還曾出演真人秀節目《同床異夢2-你是我的命運》，他們在2020宣布懷孕喜訊，沒想到隔月就不幸流產，今年3月再度傳來好消息，陳泰賢卻在日前難過地表示再度流產，短時間內遭受了2次打擊。

陳泰賢25日在IG發文坦言，他們又失去了一次珍貴生命的來臨，透露2人陷入失望絕望的狀態，做什麼都無法抽離負面情緒，但他們在經歷過無法言喻的低潮後，決定不再對已逝去的生命執著，他表示看著妻子辛苦的模樣，卻無法給對方任何力量，「這一切真的好痛」。

陳泰賢希望外界別擔心，夫妻倆不會就此放棄，會繼續努力，期盼新生命的到來，「我覺得開心結局很無趣，但每個生命的誕生都應該要是開心結局。」他感謝有這些經驗，也不會再壓抑自己的情緒，更在最後向妻子深情告白：「加油，我愛妳朴詩恩。」

夫妻倆領養了女兒世妍。（圖／翻攝自陳泰賢IG）

事實上，熱愛孩子的2人經常關注弱勢兒童，捐款做公益，他們在多年前參訪濟州島孤兒院時，遇見乖巧聽話的世妍，往後只要世妍放長假，他們都會到濟州島去陪伴她，甚至陪她一起去參加大學應試，直到2019年他們才正式領養大學生女兒世妍，當時他們勇敢的決定也曾引起熱議。

(中時新聞網)