台灣新冠肺炎疫情逐漸擴大，每日都新增數百例的確診病例，但衛福部卻堅持不普篩，致使民眾人心惶惶。東華大學教授施正鋒質疑，每天公布年齡、跟性別的分布是沒有意義的，只能像鴕鳥一般。他建議，在全面施打疫苗之前，應該要著手普篩、或是至少廣篩，免得盲人摸象。但這自鳴得意的政府，究竟是沒錢、無能、無心、還是有其他不可告人的理由？。

東華大學教授施正鋒。(圖/本報資料照)

施正鋒25日在臉書上表示，法國可以免費篩檢、打疫苗，我們為什麼不行？我們目前面對的挑戰，是應該有一些（但不知道有多少）感染、卻沒有症狀的人，他們四處趴趴走，宛如不定時炸彈、不知道什麼時候會爆發。因此，即使再花多少人力進行疫調、公布確診足跡，亡羊補牢快篩，還是無從知道外面有多少漏網之魚。

施正鋒續指，換句話說，目前針對疫情比較嚴重的熱點做快篩，就統計學來說，根本不是隨機的抽樣，其實是抓不到母體的全貌，每天公布年齡、跟性別的分布是沒有意義的，只能像鴕鳥一般。

鴕鳥示意圖。(圖/翻攝自施正鋒臉書)

他也質疑，既然境管不可能滴水不漏，要用時間換取空間，那不管國產、還是購買，在全面施打疫苗之前，應該要著手普篩或至少廣篩，免得盲人摸象。而現在法國可以免費篩檢、打疫苗，台灣為什麼不行？自鳴得意的政府，究竟是沒錢、無能、無心、還是有其他不可告人的理由？

請問鴕鳥，法國可以免費篩檢、打疫苗，我們為什麼不行？ 我們目前面對的挑戰，是應該有一些（但不知道有多少）感染、卻沒有症狀的人，他們四處趴趴走，宛如不定時炸彈、不知道什麼時候會爆發。因此，即使再花多少人力進行疫調、公布確診足跡，亡羊補牢快篩，... 由施正鋒發佈於 2021年5月24日 星期一

(中時新聞網)