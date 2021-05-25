某親綠媒體政論節目昨（24日）在討論新冠肺炎在北市和全台疫情時，觀眾發現其下方的標題竟下「萬華病毒跨縣市流竄」，引起輿論譁然。民眾黨發言人楊寶楨忍不住直言，衛福部長陳時中都已證實，這麼明顯的不實訊息，NCC不開罰嗎？並呼籲不要污名化萬華，她更表示，請蔡政府抓假訊時時不要雙標，人民都看在眼裡。

該政論節目竟下萬華病毒標題。（圖片摘自該政論節目Youtube）

楊寶楨今(25日)在臉書上表示，親綠媒體要為執政黨帶風向不是不可以，但請不要抹黑造謠。什麼叫做「萬華病毒」？從萬華那邊自己生出來的變種病毒株？這麼明顯的不實訊息，NCC不開罰嗎？陳時中指揮官此前已證實，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，都是「英國變異株」，其中蘆洲群聚的病例和萬華病例找到連結，估計是一連串的傳播鏈。

楊寶楨指出，這次的防疫破口─諾富特群聚案，中央和桃園市政府互踢皮球，最後不了了之，沒有一方要擔責任，裝傻不意外，但請別甩鍋，也不要再汙名化萬華。

楊寶楨更呼籲蔡政府，嚴抓假訊息的同時，不要雙標；別對自己人就假裝沒看見，或是重重提起、輕輕放下，比如說反串「認知作戰」的林瑋豐「人民都看在眼裡」。

網友們也留言回應，「這個是超定，特殊情況的超越定義，沒問題的..」、「3+11政策，加上諾富特飯店管制不當，導致的疫情」、「非常的惡質」。

(中時新聞網)