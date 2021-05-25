親綠寫手林瑋豐抹紅PTT卻被踢爆是自導自演，第一時間分享消息的民進黨立委王定宇成為網友揶揄對象。對此王定宇僅低調回應反串不可取，並持續PO新文章甚至槓上網友，不料卻遭3個字反殺，當場「離線」再也不做任何回應。

林瑋豐在PTT不斷留下親藍、親紅言語，甚至煽動網友上街遊行掀掉指揮中心，卻又在臉書PO文痛批PTT被染紅，遭踢爆後急忙PO道歉文，並將臉書上鎖，讓第一時間分享文章的王定宇尷尬不已，但僅輕輕帶過林瑋豐事件，而後繼續在臉書PO新文章，針對大陸「願提供協助說」開轟，更嗆疫情源頭是中共政權，應該要究責求償。

王定宇避談林瑋豐，卻持續PO新文章，甚至怒氣沖沖槓上網友，卻遭網友反問「豔遇嗎」、「驗房東」後就不做任何回應。(圖／王定宇臉書)

有網友在文章底下留言抨擊「這種時間還一直轉移焦點，拉對岸來說嘴分外讓人覺得噁心」，王定宇看到後相當不滿，反砲轟該網友「噁心？去驗一下吧！」，豈料更多網友參戰，反問王定宇：「豔遇嗎」、「驗房東哦？」、「同住一室，難保不會有人與人的連結，該驗的是你吧」、「回馬槍打到自己，然後就不讀不回了」、「請問委員，我們抓到造謠五毛結果是民進黨自己人該怎麼處理」、「最該驗的是你吧」，王定宇則不再回應。

林瑋豐一篇文，吸引許多綠營民代、挺綠網紅、粉專分享，包括王定宇、焦糖哥哥、蔡依橙醫師甚至總統蔡英文也都有提及此事，但不少人在林瑋豐被抓包自導自演後，已經默默刪除文章，林瑋豐與任職於民進黨網路部門副主任的妻子楊敏也緊急鎖上臉書，將過往公開的資訊全部隱藏，躲避風頭。

(中時新聞網)