林姓女子因懷疑醫師丈夫外遇、指控對方家暴，要求離婚未果，趁丈夫返家午休時，把汽油潑在丈夫身上後縱火，林夫一度命危，稚子也遭燒傷。台北地院審結，依殺人未遂罪判林女8年徒刑，可上訴。

判決指出，林女向丈夫請求離婚遭拒，心生不滿，2018年10月19日上午到北市大同區天水路購買工業酒精及酒精燈，返家後再持寶特瓶到加油站買汽油，當天中午趁丈夫在房間午睡，將汽油灑在丈夫身上，再持酒精燈引燃。

丈夫著火驚醒，趕緊撲滅火勢，但已受有臉部、頸部、前胸、雙上肢及雙下肢深二度及三度燒傷，占總表面積40％，送醫時一度病危，所幸急救後保住一命。員警獲報到場處理，林女主動自首。

除了丈夫嚴重燒傷，林女自己的手臂也受波及，當時8個月大的兒子也有燒傷，不過母女均無生命危險。法院審理時，林女辯稱她從沒想要殺死丈夫，對自己的犯行表示後悔。

北院認為，林女當下可充分預見熟睡的丈夫周遭有許多易燃物，且頭、臉等重要部位著火極有可能導致呼吸困難，甚至因火勢延燒無法及時反應自救，致命喪火海，卻仍潑灑汽油引燃，足認有殺人的不確定故意。

林女雖稱自己於青少年時期就因憂鬱情緒接受精神科治療，但北院指出，林女後來並未長期追蹤服藥，情緒也能維持平穩，標準化智力測驗結果全量表分數有106，為中等智能程度，可判斷林女犯案時並無精神障礙或其他心智缺陷情況，因此僅依自首減刑，判林女8年徒刑。

(中時 )