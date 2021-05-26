今天大聯盟場上天使以11：5大勝遊騎兵，而今天大谷翔平又有好表現，他在比賽第4局擊出3分炮，累積本季第15轟並列美聯全壘打王。今天大谷翔平以第2棒指定打擊登場，以火燙手感加入隊友攻擊之中。1局天使就先馳得點，厄普頓(Justin Upton)率先轟出左外野方向全壘打，第2局沃許(Jared Walsh)再擊出全壘打，這時天使3：0領先。

At 117 MPH, Shohei Ohtani crushed the hardest-hit HR for the @Angels since at least 2015. pic.twitter.com/A0Y531R6tF — MLB Stats (@MLBStats) May 26, 2021

到了第4局天使打線大爆發，沃許、厄普頓、沃德(Taylor Ward)接力擊出安打讓天使一口氣又打下3分，這時已經6：1領先，接著輪到大谷翔平上場，他敲出380英尺、擊球初速188公里的深遠3分炮，寫下天使7年來最暴力一轟，這時比數擴大到9：1，天使幾乎鎖定勝利。

到第5局天使仍有攻勢，英格列亞斯(José Iglesias)和鈴木寇特(Kurt Suzuki)分別有打點，將比數徹底拉開到11：1，到第6局遊騎兵才慢慢開始反攻，賈西亞(Adolis Garcia)擊出2分炮幫球隊追到3：11，第9局再靠著零星攻勢拿下2分，最後還是以5：11大輸天使。而此戰天使先發投手是希尼(Andrew Heaney)，他拿下本季第2勝。

大谷翔平這支全壘打也追平藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)，三人目前都是15轟，全壘打王位置競爭相當激烈，大谷翔平在敲出第14轟後手感欠佳，連續幾場都沒有表現，當大家以為他要遇到低潮時，最近火力再度釋放，23日對運動家他靠著驚人快腿打出2、3壘安打，今天則擊出超級3分炮。

目前大谷翔平投球成績是1勝0敗，自責分率2.37，每局被上壘率是1.25，共計30.1局投出45次三振，打擊成績部份共計171個打數敲出46支安打、貢獻38打點，並且有15支全壘打表現，打擊率是不錯的.269，就一個投手來說大谷翔平目前為止打擊成績已經無話可說，隊友甚至還開玩笑叫他專心打擊就好。

(中時新聞網)