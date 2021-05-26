新冠肺炎終究打破台灣民眾的平靜生活，如今疫情緊繃，連日上百的確診數，讓全台處於三級警戒的狀態再延長，不僅日常生活必須為了防疫而拋棄自由，各級學校也持續禁止到校上課，許多家長們再應付工作外，還得為維持孩子身心健康而勞心勞力，這包含育有3歲兒子Miles的網紅「理科太太」。

因為台灣疫情加劇的關係，理科太太(陳映彤)暫停拍片，也考量家人的安危，5/16就po文透露已幫Miles跟幼兒園請假，打算先停個兩週，當時還苦笑說：，「職業婦女媽媽冷汗直流，3歲小孩在家，不拆房子要幹嘛呢？」，勸眾人忍一時海闊天空，「我們一起長痛不如短痛」。

理科太太防疫自煮，卻端出黑炭狀的甘藍菜。(翻攝自理科太太IG)

昨天(5/25)理科太太更新IG限時動態，貼出居家料理成果短片，打開烤箱赫見謎樣黑炭狀物品，當場驚呼傻眼自問：「這是什麼東西？」，困惑註解：「甘藍是不是很容易烤焦？」，還問大家：「我是不是應該繼續煮下去？目前有高達82%網友希望她「收手吧」。

影片有拍到她的3歲兒子Miles看見媽媽這道手做料理的反應，理科太太問兒子：「寶貝，要不要吃？」，Miles直白回應：「ㄟ那是什麼？」，眼神難掩驚慌，據《ETtoday》報導，理科太太表示會準備不加鹽的食物給孩子吃，自認清淡口味好，但兒子總是一臉嫌棄，這回的烤甘藍菜，她還擔心火力太強特地用小烤箱處理，沒想到仍舊是悲劇，被Miles追問：「原本不是綠色的嗎？」，笑稱兒子不敢吃：「好有求生意志」，甚至很多次上菜，Miles都一臉嫌棄逃離飯桌，讓她超心碎。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)