新冠肺炎爆發至今1年多，疫情仍在全球各地爆發中，台灣也難保過去的平靜生活，連日破百病例，短時間內已突破4000確診數，只能全民配合三級警戒，期盼疫情快點降溫，而承受壓力最大的，莫過於在第一線衝鋒陷陣的醫護人員，知名作家苦苓今天就po文吐露聽到救護車聲音後的真實心境，引發廣大網友共鳴，直呼心疼又心酸。

台灣疫情嚴峻，昨已宣布全台三級警戒延長2週，且更加強防疫規範，懇求全民警戒自律，共同來守護家鄉台灣，而各級學校也持續停止到校上課，今年的畢業典禮將很難如常舉辦，讓眾多畢業生感到惋惜，事實上各行各業都遭受或多或少的影響，無不期待疫情快點過去。

今天(5/26)知名作家苦苓在臉書發文，透露處於防疫非常時期，每次聽到救護車的聲音，內心就一陣激盪，「想到有人穿著防護衣，耐著高溫，忍著不能上廁所，冒著染疫的危險，就為了拯救生命」，更讓他有感的是，醫護人員的辛苦，實際上跟所有的人息息相關，因為「被救了一命的人，也有可能是我」。

苦苓短短的幾句心聲，迅速引發網友共鳴，眾人都心有戚戚焉，紛紛留言「這幾天聽到救護車，真的很擔心，都會在心裡默默喊著：務必平安健康」、「不要自私群聚，減少醫護負擔」、「躲在家裡可以救更多人」，而最簡單但卻最有力的感嘆，莫過於有人說「疫情之中人人平等」，眾人都非常感謝第一線醫護人員的無私奉獻。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)