新北市雙和醫院5月31日發生一起新冠肺炎確診病患持刀砍傷3名護理師的案件，引發全民憤慨譴責。藝人洪都拉斯23歲的兒子在台北某醫學中心重症病房擔任護理師，身為醫護人員家屬的他看到新聞更為痛心，「這些辛苦照顧病患的護理師是活菩薩，應該把她們當親人、妹妹才對，怎麼會拿刀砍她們呢？她們還那麼年輕，還留下後遺症，對方父母怎麼辦？真的情何以堪！」尤其有護理師受傷後還要交代別讓家人知道怕他們擔心，更讓洪都拉斯心疼：「報喜不報憂，我擔心兒子也一樣遇到事情、受了委屈也不講。但怎麼辦呢，又不能叫他不要做」。

洪都拉斯的兒子從國北護畢業、服完兵役後，兩年前就到醫院擔任護理師，專門照顧重症病患，他表示，這波疫情爆發至今，兒子因擔心家人染疫，或可能會面對親戚朋友特殊眼光，已經有半個多月沒有回家了，他則要兒子儘管回家，「就算因為這樣被傳染，我也心甘情願。那也不是我們願意的」，但兒子堅持能避免就避免，不要帶給家人困擾。

他說兒子至今還沒施打新冠肺炎疫苗，「應該快了吧，我每天都LINE他關心他，他都說狀況還好，我只能提醒他要照顧好自己」。發生護理師被砍傷的人神共憤事件後，洪都拉斯收到更多朋友對兒子表達的關心，他都一一轉達，兒子很懂事回「我把自己照顧好就是對你們負責任」，讓他更心疼地說：「醫護人員真的辛苦了，他們真的很需要一些鼓勵，我也想讓他覺得他做這份工作是很有價值的！」但也坦言，身為父母怎麼可能放心，「再大都是我們的小孩，不可能完全沒牽掛」。

洪都拉斯說，他的一對兒女從小都在父母的呵護下長大，兒子一直都住家裡，就連當兵四個月，也還能每周見面，這是父子有史以來分開最久的一次，「真的超想念他的，好像他又去當兵了，不知道何時才能回來」。他原本覺得做護理師這份工作要很有心，曾猜想兒子根本吃不了苦，應該撐不了半年就會離職，沒想到這一做就已經兩年，現在又遇到疫情爆發，且兒子的女友也是台大護理師，比他在更前線。

洪都拉斯表示，之前就常叮嚀兒子，遇到苗頭不對的狀況要趕快閃躲危險，兒子也說在醫院確實常常遇到很瘋狂、口出惡言的病人，但他除了超會照顧病人，也還滿有同理心和耐心，總說病患是因為身體不舒服才這樣，遇到一些需要清創傷口的病患，兒子也很會安撫或用開玩笑方式，用特別的話術來降低病患的反抗心理和害怕，「這可能是他本身的個性特質，不然從事這種工作如果沒有很大的愛心和耐心，根本無法勝任」。

(中時 )