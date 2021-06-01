「這可能是跟先生、兒子講的最後一句話」。新光醫院急診科主治醫師薛程蔚表示，輪值大夜班的晚上，突然來了一個陽性確診的婆婆，由於狀況十分嚴重，須緊急插管治療，但婆婆卻想和先生、兒子視訊通話，

薛程蔚日前於個人臉書寫下這段故事，26日於醫院內輪值大夜班，當日晚間8點多已陸續收治7名確診病患，醫護同仁忙得不可開交，深夜11點多又來了一個確診病患，還沒來得及聯繫家屬，就宣告死亡。

這時又來了一名集中檢疫所驗出陽性的婆婆，對方喘到無法完整說完一句話，需要緊急插管治療，但醫護人員為她做的第一件事，不是插管，而是替她找手機。薛程蔚向婆婆說「插上管有很高機會拔不掉，趁妳還清醒跟你先生兒子說說話」，婆婆既無助又害怕地不斷詢問「我的狀況很嚴重嗎？」

薛程蔚再次地說「這可能是你跟先生、兒子講的最後一句話」，但婆婆太喘了，一句話都說不出來，視訊電話那頭，婆婆的兒子不斷地叮囑「妳要好好的，加油加油」，婆婆只能免強地應聲「好」，就開始插管，場面令人鼻酸。薛程蔚坦言這根管是從事急診醫以來，最凶險的一次，因為她是PCR陽性，插管救治的同時，血氧一路從76%掉到40%，再把血氧拉回100%。

薛程蔚感慨地表示，台灣疫情雖然很嚴峻，但大家沒有必要悲觀，確實地做好防疫工作，非必要不要出門，祈禱台灣能安全度過這波疫情。

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(中時新聞網)