市議員李天生指出，大里區新生西路傳出1位獨居婦女在租屋中死亡，目前適逢新冠病毒嚴重蔓延，引起地方民眾擔心死者是否染疫。（市議員李天生提供）

大里區傳出1位獨居婦女在租屋處死亡，目前適逢新冠病毒嚴重蔓延，引起地方民眾擔心死者是否染疫？市議員李天生3日指出，目前為防疫非常時期，衛生機關應主動協助篩檢，確定是否染疫避免造成人心惶恐。中市衛生局說，本案死因不明？屬於司法相驗案件，交由警方報請檢察官相驗處理。

李天生表示，台北葉姓男子1日下午打電話向他服務處求助，指他62歲未婚姐姐單獨在大里新生西路租屋居住，因連續一周都無法取得聯繫擔心發生意外，希望幫忙前往瞭解。經派員趕往該租屋處敲門沒人回應，覺得不大對勁，上網尋找房東太太電話，請她到場並協同報警處理。

李天生說，經房東與警方強行進入後，發現該婦人已在床上死亡多日，連絡救護車送往殯儀館，相關死因尚待進一步解剖確定。附近住戶人心惶惶，惟恐死者是否罹患COVID-19；如確定染疫就應立刻進行環境消毒，但衛生機關接獲通報後，認為該由檢方主導，等待有確實結果後才處理，令人不解？

衛生局強調，依台灣高等檢察署日前制定「嚴重特殊傳染性肺炎司法相驗案件因應流程」，警員應先查核死者是否有發燒、呼吸道症狀以及國外旅遊、居住史，或與出現症狀者密切接觸等資料，再報請檢察官相驗；如果確診，則立即報告地方衛生主管機關依傳染病防治法規定處理。

(中時 )