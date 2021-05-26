衛福部長陳時中日前表示，新冠肺炎疫苗將分批到貨，到了8月底應會有含國產疫苗的1000萬劑疫苗供應。台北市長柯文哲的夫人陳佩琪醫師質疑，以台灣現在的情況能等那麼久嗎？她更忍不住直言，有議員說總統英文要打什麼疫苗是國安議題，「總統可以選，醫護和平凡百姓沒得選，不過本來人命就有貴賤不同，議員都不能過問了，更不容許一般平民百姓說嘴」。

陳佩琪今(26日)在臉書上表示，據說7月底有2期試驗的國產疫苗可以打了，總統的國安團隊說總統要打這個，除保護總統健康外， 還有宣揚台灣生技產業、做全民領頭羊的功能，總統要打什麼疫苗，議員說是國安議題，言下之意是總統可以選，醫護和平凡百姓沒得選，不過本來人命就有貴賤不同，議員都不能過問了，更不容許一般平民百姓說嘴，

陳佩琪質疑，國產疫苗要到7月底(還是8月)耶？以台灣目前的狀況，可以等這麼久嗎？而疫苗也只有2期試驗的結果，聽說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency 呢？這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？「你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體，真的能有效對付病毒嗎？」

陳佩琪認為，沒第3期試驗，萬一是無效抗體， 哪天真的病毒進來了，除無法殺死病毒外，抗體和抗原(病毒)結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？現在社區大爆發了，此時再去申請3期試驗，除緩不濟急外，人體試驗委員會大概也不會准了， 因為在疫情嚴峻之下，做這種雙盲試驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。

陳佩琪更說，台灣若大規模打只有2期試驗的疫苗，就會變成一個最大的2期加3期的人體試驗場，雖然她沒有要唱衰國產疫苗的意思，並指搞不好試驗下去會變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之， 沒了健康，股票漲再多也無福消受。

(中時新聞網)