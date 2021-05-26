法國巴黎市立劇院從去年3月開放「為你讀詩」服務，至今不間斷，由專業表演者透過電話免費為民眾讀詩，陪伴度過疫情間的煩悶，近期隨著巴黎解封，團隊也到施打疫苗現場，在等待打完疫苗的15分鐘觀察期，為民眾讀詩。

參與讀詩的成員來自世界各地，其中包括台灣劇場人楊宜霖，她表示，巴黎市立劇院為大眾讀詩行之有年，「自2003年開始，就有團隊專門到圖書館和民眾面對面聊天、讀詩，但疫情爆發期間，劇院關閉，表演取消，這項服務改以電話方式完成，現在解封，又能面對面讀詩。」

楊宜霖表示，現在讀詩服務變得多元，不只在電話上，「有人單純念詩，舞者則是依照心情和詩的內容即興跳舞，音樂家會演奏一小段音樂。」

楊宜霖回憶，去年因法國突然宣布封城，讓許多人被迫和情人、親人分隔兩地，心情非常焦慮，讀詩和聊天能幫助平撫心情，而每一首詩都是按照申請者當下的心情，選擇適合的詩，「有次我選了劉定騫的〈離人〉，安慰相隔兩地的人，詩句提到：『你曾在我心中放進月亮，讓我不怕沒有故鄉，而如今我站在哪，都像遠方。』」楊宜霖表示，還有不少困在法國，無法回到自己國家的留學生申請服務，也有8歲小朋友也從讀詩獲得安定心情的力量。

一年多過去，楊宜霖已累積不少詩單，包括詩人徐志摩、席慕蓉、楊瀅靜、林季鋼、游書珣等人作品，以及歌手宋冬野、鄭宜農等作品歌詞，都是她選讀的內容。

楊宜霖表示，電話讀詩對演員是很好的養分，「讀詩時，我們一起創造出一個特別的空間，彼此交流想法，獲得直接的回饋，是很特別的經驗。」

楊宜霖出生於1980年，清大外語系畢業後到法國留學，學習戲劇理論，因導演德瑪西（Richard Demarcy）發掘，於2005年開始在法國參與戲劇演出，2008年後開始參與電視及電影演出。

(中時 )