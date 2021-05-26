要蒸熱的愛文必須從果農的果籃中移放到黃色專用籃整齊排好。（南瀛農產提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市玉井區的南瀛農產國際行銷公司蒸熱處理場，近來陸續有貿易商送愛文芒果來檢疫蒸熱，27日7.5噸的愛文將裝箱海運至韓國，下周將有1.5噸愛文空運至日本，貿易商表示，今年價量目前預估與去年相當，但最怕新冠疫情導致供過於求，量多價跌。

南瀛農產總經理余清永表示，外銷日韓的芒果的檢疫非常嚴格，需經過攝氏46.5度高溫蒸熱半小時，待冷卻後立即包裝冷藏，過程至少要5個半小時，玉井蒸熱場每天可以處理24萬公噸。

南瀛農產表示，日前已有數家貿易商各送100公斤芒果至玉井蒸熱、檢疫，22日先空運至韓國檢疫，已有兩三家已通過藥檢，可以開始將愛文大量外銷至韓國市場。

其中台南市南化區在地的曾永長國際農業有限公司，每年委託南瀛農產進行蒸熱檢疫，去年輸日韓芒果量大增，曾永長國際農業於玉井蒸熱場檢疫量高達近250公噸。

「今年外銷日韓市場價量目前來看穩定，產地收購價依等級每公斤約120至140元。」曾永長國際農業負責人曾凱俊說，目前出貨的是屏東的愛文，雖然受缺水影響個頭普遍較小，但品質不錯，大中小型愛文在日韓都有基本通路。

曾凱俊說，因為今年芒果產季比較慢，因此開始外銷至日韓的時間也比去年晚兩個星期，整體外銷市場量可能無法突破去年的量，而且今年芒果偏小，農民總收入可能會少一點，但只要果園芒果外銷合格率超過9成的，應該都還是有賺。

此外，受疫情影響，民眾無法出門採購，是否會影響芒果產銷，曾凱俊說，受疫情影響的是整體市場，不只是芒果，其中最怕「鳳梨事件翻版」，例如大陸以疫情或其他原因阻擋芒果出口至香港、大陸，那才嚴重。

(中時 )