高雄市一名騎著單車的女子，凌晨雙肩遭砍傷後，竟然沒去就醫，從小港區沿路滴著血騎到鳳山，結果在一家摩鐵前方摔車，摩鐵工作人員見狀出去察看，才發現女子傷勢不輕立刻報警，女子聲稱遭到叔叔砍傷後要騎車上台北，警方立刻趕到小港將林女叔叔帶回調查，但包括林女父親、姑姑及叔叔均表示，是女方在凌晨要闖入姑姑家遭拒，結果砸壞姑姑家大門，但其肩上傷勢從何而來無人知道，警方目前仍在釐清事發原因。

林女手持磚塊敲打姑姑家大門，砸毀木質門牌及推倒盆栽、拆下不銹鋼信箱丢地上。(戴志揚翻攝)

高雄市消防局凌晨獲報，鳳山某家汽車旅館前有一名女子騎車摔傷，女子還一度聲稱遭到路人隨機砍傷，鳳山消防分隊及警方趕到場後，發現女子雙肩遭到劃傷，立刻協助將林女送醫，經縫合後已無大礙。

警方調查時，林女一度宣稱遭到路人隨機砍傷，但事後又改口是被叔叔拿刀劃傷，帶著滿身血跡一路騎了約8.5公里。林女自稱要騎腳踏車上台北，但是騎到鳳山後卻自摔。

小港分局經過轉報，立刻前往林女家中查訪，初步了解，林女於今(27日)凌晨1時30分許欲進入小港區的姑姑家中，因其姑姑應門時間比較久，林女突然性情大變，隨手持磚塊敲打該處鋼質大門，砸毀木質門牌及推倒盆栽、拆下不銹鋼信箱丢地上。

叔叔出門察後兩人發生爭吵，後遭其叔叔驅趕離去，林女的父親、姑姑、叔叔均稱林女平常性情不定無法控制，其父親、姑姑、叔叔也表示無奈。

警方調閱監視器發，現林女離開家時已受傷，因此傷勢從何處而來，仍由小港分局釐清當中。

(中時新聞網)