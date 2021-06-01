張姓男子與妻子蕭姓女子分居，前年他將蕭女逾16年前的通姦和解書等翻拍照片，公布在她親友的臉書網站，蕭女提告，台灣高等法院維持一審判決，認定張男散播蕭女涉及私德與公益無關的文字，依誹謗罪判罰1萬元，可易服勞役確定。

遭檢方起訴後，張男辯稱，他張貼的內容都事實，他是要捍衛他的配偶權，將蕭女的通姦內容張貼在她親友的臉書上，是為了證明他沒有家暴蕭女，蕭女會離開家庭都是因為外遇，他想要尋求親友的幫助，只是想要蕭女好好跟他談。

法官調查發現，張男與蕭女間因外遇而發生之婚姻問題已逾16年，他聲稱散播這些文字資料，欲尋求蕭女的幫助，其動機已有可疑，因為他如果想要勸諭蕭女回家，大可以用私訊之方式，他的辯詞，不足採信。

合議庭認為，蕭女非公眾人物，其有無與他人通姦，應非屬公眾關心之事務，實難認與公共利益相關，自屬私德，張男所發表及張貼內容有相當理由確信為真實，仍不得執此作為不罰之理由，將張男判罰1萬元定讞。

(中時 )