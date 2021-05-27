中特繪畫班慢飛天使，齊聚一堂，享受快樂的時光。（萬和宮提供）

慢飛天使畫出他們心中的秘密花園及夢想世界。337年歷史的台中市萬和宮迎接洋溢著愛的「中特藝世界特殊美能聯展」，展出台中特教學校美術班和塗鴉班老師、31名身障學生及8名校友的作品；這是他們走出校門在校外的第一次聯展，深具意義。

萬和宮董事長蕭清杰說，聯展於5月29日至8月1日在萬和宮萬和文化大樓5樓麻芛文化館「創意藝廊」展。因新冠肺炎國內疫情嚴峻，取消原訂5月29日上午的開幕茶會遵照三級警戒政策，至6月14日後再視疫情擇期開放參觀。

廟方指出，成立於民國105年10月的中特美術班班，有位幕後推手，就是學務主任陳蔚綺。她體會藝術教育對於身障學生的影響與重要性，上任後即大力推動這門課程。特別聘請長年指導多重障礙學生，曾兩度獲得萬和美展第一名及典藏獎的黃譓丞，擔任外聘指導老師。

消息傳出，立即吸引家長與學生熱烈反應，爭相報名。原先只有10名學生的繪畫班，如今增為兩個班共33位學生，讓這些有藝術天賦的孩子，能夠揮灑獨一無二的夢想世界。

四年多來，在台中教大研究所以「多重障礙學生創作視覺藝術繪畫作品的個案研究」作為論文的黃譓丞，發揮她的專業、愛心與耐心，循循善誘，一些有情緒問題的，上了繪畫課後，不再亂發脾氣，多了笑容，心也柔軟多了；平常不太講話的孩子，學畫之後，透過畫作畫出心中的小秘密，心房打開了，與人互動變多了！至今，先後有100多名學生，快樂享受藝術的洗禮，揮灑出他們最亮麗的生命色彩！

擔任台中市大業藝能館藝術總監的黃譓丞指出，因障礙別不同，特質與能力也相異、原則上不動學生的作品，以及保留孩子原有的筆觸與夢想，增強耐力與等待的訓練，是繪畫班教學的兩大特色。

老師們強調，中特的美感訓練養成，是讓學生們突破自己身體上的障礙，捕捉內心動人的故事；心智障礙的孩子，雖然無法用語言完整表達內心的世界，但藉由畫筆畫出想像中的秘密花園，以及表達心情與夢想的自畫像。為了讓創作技法與耐心與時俱進，老師和志工們，每週兩小時的課程，都使出渾身解數，指導每名學生。

師長們的用心與忍耐，及慢飛天使的天賦與努力，每年全國心智障礙者才藝大賽，都大放異彩。

展出有二項主軸，一為自畫像。涵蓋了學生自我的創作設計。有點線面的組合、有花草樹木的設計，以及有生活點滴累積出來的美好經驗分享。另一為百花齊放，各式牡丹花的新組合。運用色塊、線條、疏密，作為花朵的形色百出。

這次包括黃譓丞老師及美術班和塗鴉班31名學生，以及8名校友，展出豐富又繽紛多彩的50餘件畫作，其中包括共同創作10碼大畫布---「駿馬舞春風，達啦～蹦吧！」作品。這是從清朝郎世寧的「百駿圖」發想而產生的作品，從草稿到完成花了4星期，學生們各自畫出心中的駿馬，最後再齊心創作而成。

慢飛天使們，透過這些作品引領參觀者認識他們心中的快樂與喜悅，值得大家期待與不吝掌聲鼓勵，讓默默耕耘的身障學生，經由藝術創作活動化為生命的永恆。

萬和文化大樓的麻芛文化館、文物館及圖書館，平常周休假日及農曆初一與十五日開放參觀。但因疫情嚴重，依據市府及中央指揮中心三級警戒規定，至6月14日的非常時期，均休館、不開放。

(中時 )