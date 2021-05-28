卜學亮（左起）、屈中恆、曾國城演出的舞台劇延檔。（果陀劇場提供）

《生命中最美好的5分鐘》延檔。（果陀劇場提供）

疫情重創藝文界，果陀劇場自5月11日即起配合中央防疫建議已延期跟取消共14場，如今三級警戒再延期至6／14，果陀劇場今天忍痛再宣布6月底前的演出全數延期。

受影響最大的是3度加演的舞台劇《ART》，共7成演出場次受到影響。從5／11起，3部戲共18場演出包含《ART》、《生命中最美好的5分鐘》、《阿不拉桑の太太》，總票房損失近1800萬。

果陀劇場表示，因應去年的防疫經驗，召集各部門人員進行緊急會議，針對如何跟觀眾、演工作人員、館方、售票系統、異業合作單位等快速採取延期演出的措施。

果陀指出，從1988年第一場演出帶給120位觀眾的感動開始，到2021年的果陀劇場已登上世界50多個大小城市，累積觀眾直逼 250 萬人次，站上舞台之前，都是由幕前幕後近百位工作人員，齊心奮鬥，只為將最好的演出呈現在每一位觀眾眼前，當劇場燈光一亮、一暗，當如雷掌聲響起，不會消失的是觀眾心中留下的感動與共鳴。

目前「取消場次」為5／15-16台北《阿不拉桑の太太》;「延期場次」則包含《生命中最美好的5分鐘》5／15-16台中中山堂、5／29-30桃園展演中心（確定延期至明年2022／8／20-21及2022／8／27-28）；《ART》5／21-23台北國家戲劇院、6／5-6高雄至德堂、6／12-13桃園展演中心、6／19-20臺中中山堂（延期演出檔期正在協調中）。若有疑問可洽果陀劇場：02-87721867或TixFun售票系統客服中心：02-27073053。

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