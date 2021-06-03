受到疫情的影響，義守大學電影與電視學系畢業展將以線上播出的形式登場，畢展以「顯影漫遊」為主題其中，《暗夜計程車》更入選公視學生影展，此短片探討人性，在對人性的善念、親情的渴求下，重新找到救贖。

畢業展以「顯影漫遊」為題，一共推出6部短片、5本長篇劇本，以及1本論文，大四畢業生精心的製作深獲好評與肯定，《暗夜計程車》更入選公視學生影展作品。

《暗夜計程車》描述在暗夜中相遇的兩人，因為人性中的善念與對親情的渴求，重新找到救贖的故事，完整作品也將會在公視播出。

影視系畢業影展總召謝宜妮表示，此次影展一波三折，因為疫情的關係，校內、外實體展在開幕前臨時喊卡，但為了讓觀眾看到精彩的影展內容，不惜延期、重新剪輯，在短時間內將長篇劇本與論文攝製為影像作品，希望能完整呈現大學四年來的成果。

「顯影漫遊」畢業影展內容多元，畢業生將青春成長、家庭暴力、兩性關係、原民與移工的困境、生與死意義的辯證等議題，以愛情、靈異、逃亡、喜劇、和音樂劇等多種風格來呈現，帶來全新的視覺與聽覺饗宴。

同時邀請許多知名演員包含游安順、黃鐙輝、廖錦德、黃瀞怡（小薰）、喜翔、知名網紅SALU成員016等人參與演出，為學生作品增添許多風采。

電影與電視學系畢業展將於6月5日在YouTube線上首播。

(中時 )