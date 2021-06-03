受疫情影響，綠光劇團決定取消前陣子熱演的音樂劇《結婚！結昏？辦桌》台中場次，製作人李永豐表示，不知道劇團會不會在這瘟疫中消失，「但此刻我們會朝原來目標繼續拼命，鞠躬盡瘁，死而後已，謝謝各位朋友關心，大家都很辛苦，希望大家可以挺過去如此災難。」

綠光劇團和姊妹團紙風車，去年6月6日遇上倉儲工廠大火，劇組累積的道具和心血燒成灰燼，近一年來，也與疫情對抗，想辦法生存，如今又遇上疫情延燒，李永豐引用莎士比亞名言：「黑夜無論怎樣悠長，白晝總會歸來。」他表示：「放棄需要勇氣，堅持需要力量，在此艱辛的時刻，我們不要難過，更要給身邊的人溫暖關懷。」

對於停演，編導羅北安也表示十分不捨，「原本製作全面升級進化，加上專業舞者，以及樂器配置、和聲與編曲全部翻新升級，全都準備好了。」，但他也由衷感謝在黑暗來臨的日子裡，許多熱愛劇團和表演藝術朋友們給予的暖心問候。

《結婚！結昏？辦桌》原場次在6月18日至6月20日於台中國家歌劇院演出，綠光劇團表示，欲退票的朋友，若行有餘力，可響應售票系統OPENTIX發起的「雨天，我們撐傘」方案，將票券退款捐贈予劇團，幫助團隊多一分力氣能夠挺過這一段時間。7月高雄場巡演，劇團暫時先觀望疫情狀況，隨時進行滾動式調整。

(中時 )