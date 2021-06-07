男神王力宏和李靚蕾結婚8年，育有2女1子，一路走來始終恩愛，卻有網友發現夫妻倆從2年前最後一次發文之後，就再也沒有秀恩愛，一向愛高調放閃的他們在網路上互動變得冷冰冰，瘋猜2人已經離婚，對此經紀人否認傳聞，也有網友跳出來指出還有看到夫妻倆出遊，在網路上掀起熱議。

王力宏和李靚蕾過去常在社群平台上曬恩愛，然而近期夫妻倆卻鮮少放閃，雖然雙方都繼續有發文，但就是不見彼此身影，有眼尖網友發現，王力宏的IG已經有2年沒和愛妻互動，就連各個節日都銷聲匿跡，而李靚蕾也是從2年前就沒再曬過老公王力宏的照片，引起外界瘋猜2人的婚姻觸礁。

加上王力宏近來越來越少分享孩子的照片，幾乎都是李靚蕾在分享和孩子的互動，讓傳言甚囂塵上，然而此說法被部分網友反駁，表示今年才有人目擊王力宏和李靚蕾、保母，帶著3個兒女外出騎腳踏車，他也都有點讚愛妻的發文動態，對此，王力宏經紀人更強調，2人的互動都有點讚，否認婚變傳聞，

李靚蕾上週的貼文，王力宏第一時間就按讚。(圖/翻攝自李靚蕾IG)

且還有網友發現，李靚蕾上週才曬出美食照，呼籲大家要落實居家防疫，王力宏也在第一時間就按讚，消息曝光後，不少網友都為男神一家說話，「倆人一直都很恩愛，也不需要特意秀吧」、「夫妻不一定要秀恩愛才證明相愛，也許只是低調吧」、「說別人離婚？有點過分了吧？私下默默的幸福就好啦」。

(中時新聞網)