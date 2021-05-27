女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）育有19歲兒子「小哈利」，小哈利目前在美國留學，也讓伊能靜在陸綜感嘆，自己快1年沒見到小哈利，伊能靜很想念兒子，還讓她不禁哽咽紅了眼眶，伊能靜很掛心小哈利在美國的生活，讓她不禁流淚對兒子喊話：「你是有媽媽和妹妹的」。

伊能靜在陸綜《我的小尾巴》提到，自己已經快一年沒見到小哈利，女兒「米粒」也很想念哥哥，由於小哈利人在美國讀書，也讓伊能靜哽咽說：「轉眼就一年，真的是，然後也不知道哥哥（小哈利）是不是知道，媽媽是這樣子在（想著他）」，伊能靜沒把話說完，淚水早就在眼眶打轉。

伊能靜也提到，小哈利為時差關係，和她的作息是日夜顛倒「也不能像他小時候那樣，生氣跟他說『媽媽找你，你都不回』什麼的，就是很操心他」，伊能靜流淚說，只能透過小哈利每天吃什麼東西的照片，來了解孩子的生活狀況「用這個來感覺他還在自己的身邊」，伊能靜也感性向小哈利喊話：「所以我也希望哥哥知道，你是有媽媽和妹妹的，媽媽看到你中午吃什麼就很開心」。

事後，伊能靜也在微博表示，她外出工作時，都會收到兄妹的三餐照，讓伊能靜就算不在孩子身邊，也能知道他們的情況，同時，伊能靜也感性寫下：「每個媽媽都有自己一千種愛孩子的方式，在必須放手的時候，悄悄的隱身，以不打擾的方式，關心著、呵護著孩子」，每字每句都充滿著母愛。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

(中時新聞網)