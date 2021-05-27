新冠疫情大爆發，全台防疫都提升到三級警戒，台北市長柯文哲日前以「國家需要你」，對醫護發出召集令，希望退休及離職的醫護人員能上線支援，曾擔任護理師的35歲女星玉兔（鄭如吟）第一時間就去報名，不過玉兔其實是瞞著父母響應召集令，對此，玉兔也向媒體說出心裡話。

過去曾擔任護理師的玉兔（鄭如吟），第一時間就響應醫護召集令，在網上曬出報名截圖，並表示：「退職的醫護朋友們，我們一起為醫護努力，對抗疫情，守護我們的家園」，也呼籲有相關經驗的人能一起加入。

玉兔報名後，目前在等候徵召通知，根據《三立新聞網》報導，玉兔看到醫護召集令時，就知道醫療量能吃緊，於是讓玉兔決定拿出自己的專業，主動報名醫護徵召令，但玉兔響應召集令其實是先斬後奏，對此，玉兔也坦言：「我是沒和父母商量的，因為根本不知道怎麼開口」，父母是看新聞才知道，雖然很擔心，但仍支持女兒的決定，玉兔進一步表示，她報名前其實也掙扎，最放心不下的就是家人。

由於雙親患有小兒麻痺，被問到若是上前線，是否擔心父母無人照顧？玉兔則表示，家裡有哥哥可以幫忙照料，所以她願意義無反顧。同時，玉兔也提到，如果醫療體系崩潰，我們任何一個人都逃不了，身為護理人的使命感，玉兔希望拿出自己的專業，並為大家盡一份力。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)