台北市獲配發5.6萬劑AZ疫苗今開始施打，其中1.8萬劑將分配給基層診所醫事等工作人員施打，北市衛生局專門委員歐佳齡指出，衛生局已造冊，採分區通知診所醫護人員到場施打，並以「診所」為單位，避免造成群聚的狀況，歐佳玲指出，一天約可施打6800人，盼能在周六前完成施打。

台北市醫師公會也指出，北市府決定在2日至4日共3天時間，提供本全市基層院所醫事人員接種 AZ 疫苗，接種地點將依診所所在行政區鄰近的聯合醫院就近接種，請診所人員接到通知攜帶執業執照正本及健保卡正本，前往指定地點接種。

歐佳齡說，從今天開始施打，包括聯合醫院各院區等地區都會協助施打疫苗，計算下來，一天可打6800人至7000人，也有分批通知各診所施打的時間避免群聚，至於周六前所有北市基層診所醫護人員是否會全面施打完成，歐佳齡說，除非疫苗不夠，但會盡量滿足需求，盼能在周六前完成施打。

(中時 )