台灣本土疫情緊張，9天累計34人死亡，其中有一名60多歲婦人在24日中午於台北某防疫飯店過世，20歲的孫女發文表示，她們全家都住在萬華，阿嬤恐是在住家附近染疫，5/20採檢確診後，5/22好不容易等到北部有防疫飯店可隔離，但阿嬤在5/24就不幸去世。原PO回憶起阿嬤生前打電話的內容，讓許多網友看了淚崩。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她們全家人都住在萬華區，不過阿嬤、叔叔和哥哥一起住在八樓，而她則是和媽媽住在六樓。阿嬤平時都會幫大廈巡邏，每天早上都會戴口罩跟管理室及鄰居聊天，但大廈7樓當時已有人確診，不知道是否有接觸到，最後阿嬤也意外染疫了。

女網友說，5/20早上阿嬤發燒到醫院就醫，但醫師採檢完後，就開了藥讓阿嬤先回家等結果，原PO推測是醫療資源緊繃，所以讓阿嬤回家等；下午叔叔和哥哥去快篩，結果都是陰性，但當晚醫院打電話來說「阿嬤確診了！」

女網友透露，隔天衛生局打電話來說「輕症隔離現在只能送中部」，在隔離的地方也完全沒有醫護，因此他們拒絕了。後來阿嬤在5/22晚上住進台北某間防疫隔離飯店，記得當天晚上打給阿嬤，對方開心地說「我從來沒有住過這麼好的飯店耶！」

女網友也說「是齁！對啊妳要快點好起來，要吃藥、多喝水、多走動讓自己流汗趕快退燒。」而阿嬤也安慰原PO說「好啦！妳最乖了，要樂觀一點，阿嬤會趕快回去」。

女網友在5/23晚上打電話關心阿嬤時，聽到阿嬤說自己全身無力、一直咳嗽，但醫護人員要5/24才會來，讓原PO很擔心並立刻追問阿嬤的狀況，表示如果很不舒服，現在就請醫生、護士來好嗎？

女網友透露，阿嬤邊咳嗽邊說沒關係，並要原PO乖乖聽話、樂觀看待事情。因此原PO替阿嬤加油打氣後，叮囑阿嬤若還是不舒服就要趕快打給樓下。電話掛斷後，她立刻告知叔叔阿嬤的狀況，但對方也束手無策，只能請醫師明天上去替其看診。

結果5/24早上打電話給阿嬤都沒有人接，立刻通知飯店人員，才發現阿嬤已經沒有心跳，叔叔和哥哥趕往現場卻無法上前，立刻被衛生局的人擋了下來，對方堅持按照防疫規定處理遺體，讓原PO一家人非常傷心。

女網友表示，事到如今她不想去責怪任何人，畢竟防疫期間醫療真的很吃緊，但身為家屬還是希望政府能有個相關的處理措施，「因為叔叔和哥哥現在都要自主隔離14天，連阿嬤的火化和最後一面都沒有見到。」

女網友最後也想告訴天上的阿嬤，「我很愛很愛妳，謝謝妳總在我想吃什麼的時候煮給我吃！每次家裡吵架，我都跑去找妳避難！每次出門上班上課，都在一樓笑著跟我說小心騎車，還有好多好多的話想說，可是妳不在了。希望妳是快快樂樂的去當天使，病痛都不見了」。

(中時新聞網)