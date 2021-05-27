【推薦賽事 : 5/28(五)，16:45 軟體銀行鷹@讀賣巨人】日本職棒交流賽將於本週盛大展開，首週賽程就迎來一組重磅對決，讀賣巨人與軟體銀行鷹兩支傳統勁旅將狹路相逢。巨人過去兩年在日本大賽都遭到軟銀橫掃創下難堪紀錄，本週末雙方將在東京巨蛋進行三連戰，在日本大賽吞下跨季8連敗的巨人勢必想在主場一雪前恥。

軟銀的洋砲群本季對球隊貢獻不大，老臣戴斯潘(Alfredo Despaigne)狀況不佳，出賽27場僅打出1發全壘打，5月初已被下放二軍調整。荷蘭重砲巴倫汀(Wladimir Balentien)因簽證問題無法參與完整春訓，歸隊後長打火力也不若以往，表現最穩定的葛拉西亞(Yurisbel Gracial)則因為骨折仍無法出賽，軟銀打線只能靠本土選手自立自強。季初陷入低潮的怪力男柳田悠岐進入5月後火力全開，5月份已打出4發全壘打，長打率高達0.620，多次關鍵一擊帶領球隊鎖定勝利，也讓軟銀在上週重返洋聯第一。

巨人季初低迷的狀態彷彿尚未從日本大賽失利的陰霾中走出，但隨著「89代四番」岡本和真及老將梶谷隆幸表現回穩，前半段棒次的攻擊串聯度也逐漸好轉。巨人季初把大城卓三排在岡本和真的下一棒，但大城卓三狀況不佳，起不了保護岡本和真的作用。洋砲史莫克(Justin Smoak)四月底報到後，大多場次都排在岡本和真下一棒，長打能力佳的史莫克讓敵隊投手不敢閃躲岡本和真。岡本和真獲得更多攻擊機會後，成績也逐步上揚，本季已打出12發全壘打，高居央聯第二。雖然主力游擊手坂本勇人持續因傷缺陣，但岡本和真近期穩定的火力輸出，讓巨人攻擊狀況尚能維持不墜。

筆者預測此戰雙方先發投手將由軟銀的石川柊大對上巨人的畠世周，石川柊大今年持續進化，近7場先發都投出優質先發，自責分率僅有2.90。畠世周雖然季初起伏較大，但5月從二軍調整歸隊後，近兩戰先發共主投13.1局僅失3分，狀況漸入佳境。雙方先發投手近期都展現不錯的壓制力，表現難分軒輊。牛棚方面，軟銀守護神森唯斗因為手肘傷勢無法出賽，本季自責分率僅有0.45的代班終結者莫內羅(Livan Moinelo)，本週也將赴美替母國古巴打美洲區奧運資格賽，軟銀牛棚戰力相對吃緊。攻擊端部分，軟銀的柳田悠岐雖然屢屢開轟，但相較於巨人的多點開花，軟銀恐怕是雙拳難敵四手，因此筆者看好近期投打戰力較完整的巨人能終止對軟銀的連敗紀錄，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)